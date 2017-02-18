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هشام الجطيل21532 0
سلمان الانجاز والإعجاز
علي الخليفة26320 0
قبل قليل الدفاع المدني ينقذ مواطن جرف السيل سيارته في اليمامة
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