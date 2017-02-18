أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر علي ان فريقه أغلق ملف كلاسيكو الأهلي و يستعد للمباراة القادمة.
و حقق النصر فوزاً غالياً علي النادي الأهلي بهدفين دون رد مساء الجمعة، على حساب مضيفه الأهلي في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.
و قال كحيلان :” نفكر في كل لقاء لوحده و فريقنا هو الفريق الوحيد الذي ينافس على كل البطولات”.
و تابع :” اقول للجماهير اتركوا الكلام الفاضي في تويتر و غيره و ركزوا مع فريقكم فقط و ساندوه بالحضور”.
وفق “أخبار 24”.
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