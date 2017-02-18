نشرت إمارة منطقة نجران اليوم (السبت) على حسابها الرسمي عبر “تويتر” صورة لأشكال الألغام في حال جرفتها السيول من اليمن في مجرى وادي نجران، محذرة المواطنين والمقيمين من الاقتراب منها.
وقال الإمارة تعليقا على الصورة: “عندما تشاهد هذه الأجسام في مجرى وادي نجران؛ فهي ألغام جرفتها السيول من الأراضي اليمنية. يرجى الابتعاد، وإبلاغ الدفاع المدني فورًا 998”.
يشار إلى أن اجتماعا للجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة عقد في وقت سابق، برئاسة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران حذر من احتمالية أن تجرف السيول المنقولة من الأراضي اليمنية إلى وادي نجران ألغامًا أرضية، خلفتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
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