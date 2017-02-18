تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور ومقاطع الفيديو تظهر مدينة الجبيل الصناعية خلال هطول الأمطار الغزيرة عليها يوم أمس الجمعة، ومقاطع أخرى عقب توقف الأمطار، حيث بدت الحركة طبيعية في المدينة، بفضل النظام الفاعل لتصريف المياه.
وعقد الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقارنات بين الجبيل ومدن المملكة الأخرى التي غرقت في مياه الأمطار والسيول، مشيدين بالتخطيط والتنفيذ الجيد بمدينة الجبيل، مطالبين بضرورة تعميم هذه التجربة؛ لتجنيب مدن المملكة ما شهدته من تجمعات لمياه الأمطار، والتي تسببت في العديد من الأضرار وعطلت مصالح السكان.
وبدت شوارع مدينة الجبيل عقب الأمطار خالية من أي تجمعات للمياه، وهو ما دعا سكانها للخروج إلى الحدائق والمسطحات الخضراء للاستمتاع بالأجواء الجميلة، على عكس المدن الأخرى.
وتساءل المعلقون عن السبب الذي أدى لغرق مدن الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية، فيما سلمت مدينة الجبيل جارتهم القريبة، داعين المسؤولين للحذو حذو الجبيل والاستفادة من تجربتها في تصريف مياه الأمطار.
وفق “أخبار 24”.
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