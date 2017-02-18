عثرت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية الإثيوبية متوفى بمحافظة الخرج، داخل صندوق مركبة معطلة، وعليه آثار ضرب شديد بالجمجمة وأجزاء متفرقة من جسده، وذلك في التاسع من شهر جمادى الأولى الجاري.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة إن غرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة الخرج، تبلغت بوجود شخص إثيوبي الجنسية به إصابات بليغة وملقى داخل صندوق مركبة معطلة من نوع “دِيَنّا”، مبيناً أنه بعد الانتقال للموقع كان المجني عليه فد فارق الحياة.
وأضاف أنه تم على الفور مباشرة القضية، وبتفتيش غرفته وُجدت بها آثار عراك ودماء متناثرة وبعثرة في محتويات الغرفة، كما عُثِر على عصا عليها آثار دماء؛ ما يدل على أنها أداة الجريمة، مضيفاً أنه تم تحريزها لفحصها فنياً.
وأوضح أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تم الاشتباه في مقيم غير نظامي إثيوبي الجنسية، وتم ضبطه بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة، وبالتحقيق معه أقرَّ بارتكاب الجريمة بمشاركة اثنين آخرين من جنسيته بسبب خلافات سابقة بينهم.
وأشار إلى أنه تم القبض على الجانيين الآخرين في شقة بحي منفوحة بالرياض، وذلك بعد مقاومة لرجال الأمن ومحاولتهما مع شخص آخر كان معهما الاستيلاء على السلاح الرسمي، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات بين رجال الأمن.
وأبان أنه تم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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