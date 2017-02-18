قال اقتصاديون إن موجة انخفاض القوة الشرائية المتوقعة في السوق السعودية، خاصة في قطاع التجزئة، تعود لأسباب نفسية، مؤكدين أن سببها ليس انخفاض مستوى الدخل، كما يرى البعض.
وتوقع الاقتصاديون، وفقاً لـ”الرياض”، أن تشهد أسواق المملكة تغييرات هيكلية وانخفاضاً في القوة الشرائية نتيجة تغير السلوك الاستهلاكي وترشيد الاستهلاك؛ الأمر الذي يسهم في انخفاض أسعار عديد من السلع.
وأوضح نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن عدداً من العوامل تتدخل لخفض النمو الاستهلاكي في المملكة، منها تراجع النمو الاقتصادي للمملكة، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فرض رسوم ضريبية انتقائية على بعض السلع الاستهلاكية وإضافة رسوم على الخدمات.
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