قضت محكمة كندية بالسجن لطالب سعودي متهم بارتكاب عدة جرائم، من بينها الاعتداء بالضرب على امرأة، والتلفظ عليها أمام أطفالها، وذلك لأجل الحصول على بطاقتها الائتمانية.
وأصدر القاضي حكمه على الطالب بمنطقة سنات سو ماري الكندية، بالسجن لمدة 26 يوماً، مشيراً وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أنه أصدر هذا الحكم المخفف على الطالب نظراً لأن وكالة خدمات الحدود الكندية تعتزم ترحيله من البلاد.
وذكرت الشرطة الكندية أمام المحكمة أنها كانت قد أوقفت الطالب السعودي عدة مرات خلال عام 2015، إحداها لأنه كان يقود سيارته والإضاءة مطفأة، وبتفتيش سيارته وجدت بحوزته مواد مخدرة وأوراق لفّ سجائر وحقيبة صغيرة بها مادة سوداء.
من جهته، قال محامي الدفاع مايكل بينيت إن الطالب وصل مبتعثاً لكندا في عام 2010 للدراسة في جامعة الغوما، إلاّ أنه لم يواصل الدراسة، وتمت مصادرة جواز سفره، كما أنه اعتدى في واحدة من المرات على رجل شرطة كان قد أوقفه في الطريق بسبب قيادته المتأرجحة.
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