قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات تلفزيونية، إن دول المنطقة بما فيها السعودية لديها مصلحة مشتركة في إنهاء أزمات المنطقة.
وأضاف ظريف أن الحل لأزمات سوريا واليمن والبحرين يجب أن يكون حلاً سياسياً، وأن إيران مستعدة للتعاون مع أي دولة بما فيها المملكة لإنهاء الأزمات والاضطرابات في المنطقة.
وأكد ظريف في لقاء مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن إرسال قوات برية أمريكية لسوريا سيزيد من نطاق التطرف ويمثل تهديداً للمنطقة.
وفي سياق مختلف، قلَّل وزير خارجية إيران من أهمية التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاتفاق النووي، وقال إن أمريكا لو كان باستطاعتها فعل شيء لفعلته، مستبعداً إعادة التفاوض حول ملف إيران النووي، بعد أن استمر التفاوض بشأنه لأكثر من عامين.وفق “أخبار 24”.
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