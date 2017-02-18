تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لشبان يمارسون السباحة في مياه الأمطار، التي غمرت الشوارع في كل من الدمام والخرج خلال اليومين الماضيين.
وظهر عددٌ من الشباب وهم يسبحون في المياه المتجمعة بطريق الملك فهد بالدمام، فيما ظهر آخرون وهم يقفزون في المياه من أحد الجسور بالخرج ويبدأون في السباحة باتجاه الطرف الآخر من الطريق.
وكان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني حذر من هذه الممارسات، مبيناً أن الشوارع والأودية ليست مكاناً للسباحة، لافتاً إلى أن تجمعات مياه الأمطار تشكل خطورة كبيرة لحياة الشخص؛ وذلك لما تحتويه من كميات من الطمي قد تتسبب في الغرق.
يذكر أن محافظة الخرج شهدت يوم أمس الجمعة هطول أمطار غزيرة، حيث اضطرت القوات البرية للمساهمة مع الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى للتعامل مع الأمطار، فيما شهدت المنطقة الشرقية حالة مطرية غزيرة خلال يومي الخميس والجمعة.
وفق “أخبار 24”.
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