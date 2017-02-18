أكدت خبيرة التغذية جيكي لينتش، أن الكثير من الناس يرتكبون أخطاء فادحة أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، وتلك الأخطاء تتسبب لهم بمشاكل صحية خطيرة، ومن هذه الأخطاء ما يلي:
أولاً: التخلي عن وجبة الإفطار:
يلجأ العديد إلى التخلي عن وجبة الإفطار، أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات في معدلات الهرمونات المسؤولة عن عملية الهضم في الجسم، والذي بدوره ممكن أن يسبب السمنة أو النحافة المفرطة.
ثانياً: الانقطاع عن الطعام:
الانقطاع عن الطعام لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على هرمون ‘‘اللبتين‘‘ المسؤول عن إرسال إشارات الشبع للدماغ، أما الخطأ الآخر الذي تحدثت عنه الخبيرة، فهو عدم تحديد الكميات في الوجبات الغذائية التي يتناولها الإنسان أثناء الحمية.
ثالثاً: تناول السكريات:
تتمثل النقطة المهمة الثالثة التي نوهت لها لينتش، هي أن العديد من الناس لا يراقبون كمية السكريات التي يتناولونها يوميا، من خلال الأطعمة المختلفة، كالأرز والفواكه والعصائر وحتى العسل، فالسكريات الزائدة عن حاجة الجسم تتحول لدهون تتراكم في مناطق مختلفة منه.
رابعاً: التخلي عن الدهون:
أما الأمر الأخير الذي أشارت إليه خبيرة التغذية، هو أن الكثيرين يتخلون عن الدهون تماما أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، ومعظمهم لا يعلمون أن الدهون ضرورية لتوازن الهرمونات في الجسم، فضلا عن دورها في عملية امتصاص بعض الفيتامينات، لذلك من الضروري أن يحصل الإنسان على الكميات اللازمة من الدهون من خلال الطعام.وفق “تواصل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج