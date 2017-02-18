أشاد الإعلامي الرياضي عدنان جستنية ,بالأداء الرائع الذي ظهر عليه ثُنائي النصر الحارس وليد عبدالله ويحيي الشهري خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي ,والتي انتهت لصالح العالمي بهدفين مقابل لاشئ مساء اليوم الجمعة في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين بجدة .
ونجح لاعب وسط النصر يحيي الشهري في تسجيل الهدف الأول للقاء عند الدقيقة الأولى من الزمن بدل الضائع من الشوط الأول , كما عبّر الوافد الجديد الحارس وليد عبد الله عن نفسه في أول لقاء مع النصر بتصديه لأكثر من فرصة مؤكدة للأهلي .
وكتب “جستنية ” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي في “تويتر”:” الف مبروك فوز مستحق للنصر وليد عبدالله ويحي الشهري نجوم المباراة الاهلي ينهزم بالحكم الأجنبي “.
وأضاف :” #يااهلاوية_ركزوا_على_الآسيوية”
وارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 41 ليصعد إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري.وفق “أخبار 24”.
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