أظهر مقطع فيديو متداول سيدة سعودية مسنة تقود سيارتها في أحد الطرق السريعة بالمملكة بطريقة احترافية، تدل على ممارستها للقيادة بشكل مستمر.
وقالت السيدة وتدعى “نورة”، وهي أم لسبعة أبناء وتبلغ من العمر 60 عاماً، إنها تعلمت قيادة السيارة على يد زوجها الراحل، وأن أول سيارة قادتها كانت “داتسون” موديل 1984.
وأضافت وفقاً لموقع “هافنغتون بوست عربي” أنها كانت تقود برفقة زوجها خلال تنقلاتهما في الأرياف لشراء الأغنام ونقلها بسيارتهما لبيعها في مواقع أخرى.
وأبانت أنها وأقرانها ما زلن يقدن السيارات في الأرياف والمناطق الصحراوية، وأنه لا غرابة في ذلك، بخلاف المدن التي لا تزال القيادة فيها مرفوضة، مضيفة أن القيادة “ليست أمراً معيباً ولن تكون كذلك”.
وفق “أخبار 24”.
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