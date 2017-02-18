أكدت مصادر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص حدد ثلاث آليات لنقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية ومَن في حكمهم لصاحب عمل جديد، على أن يجري النقل وفق حالات محددة، منها تأخير صرف الرواتب مدة ثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”مكة”، أن آليات نقل خدمات العمالة المنزلية التي أقرها الوزير هي: أن يكون النقل بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز لصاحب العمل الجديد تجربة العامل لمدة تصل لـ15 يوماً قبل نقل خدماته، على أن يسدد رسوم نقل الخدمات وتكاليف إيواء العاملة بمراكز الإيواء بواقع 150 ريالاً يومياً.
ومن الحالات التي تُنقل فيها خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل جديد بحسب المصادر: عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول عند وصولها، وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة، وعدم استخراج رخصة إقامة للعامل أو العاملة، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً على انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.
وأضافت المصادر أن من أسباب نقل خدمات العامل أو العاملة أيضاً: تأجير صاحب العمل العامل أو العاملة للآخرين دون علمه أو علمها، أو تكليفه أو تكليفها بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب الدرجة الثانية لصاحب العمل، وثبوت تكليف العامل بأعمال تهدد صحته وسلامته، وثبوت إساءة معاملة العامل من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته.
وأشارت كذلك إلى حالات: وجود شكوى ضد صاحب العمل وتسببه في إطالة أمد نظرها، على ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو أسهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضاً، وكذلك تقدم صاحب العمل ببلاغ غير صحيح ضد العامل أو العاملة.
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