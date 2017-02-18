كشف أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن أن تواصله مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تجاوز المخاطبات الرسمية والأوراق، وأنه يتابع معه المشاريع الصحية عبر برنامج “واتسآب”، خاصة فيما يتعلق بتشغيل وافتتاح المستشفى التخصصي بحائل.
وكان أمير منطقة حائل قد افتتح مساء الخميس الماضي المستشفى السعودي الألماني بحائل، الذي يتكون من أربعة طوابق، ويضم تخصصات وأقساماً متنوعة.
وأشار الأمير سعود بن عبدالمحسن إلى حرص وزير الصحة على تطوير الخدمات الطبية بحائل، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الخدمات الصحية في المنطقة، قائلاً إنه يتوقع أخباراً سارة تتعلق بالقطاع الصحي خلال خمسة أو ستة أشهر.وفق “أخبار 24”.
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