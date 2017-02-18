طالب ابن لأب سعودي وأم فلبينية يدعى “فيصل حلبي”، الجهات المختصة بمساعدته هو وشقيقته للحصول على الجنسية السعودية، وذلك بعد أن باءت كل محاولات والدهما بالفشل على مدى 30 عاماً لإثبات هويتهما السعودية، ما أفقدهما فرص الدراسة والتوظيف.
وقال الشاب “حلبي” (30 عاماً) إن والده تزوج من والدته خارج المملكة قبل أكثر من 30 عاماً دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن والده استقدم والدته بعد ذلك إلى المملكة بتأشيرة عاملة وعجز عن استخراج إقامة نظامية لها.
وتابع أن والده بدأ في مراجعة الأحوال المدنية منذ 15 عاماً لاستخراج هوية له ولشقيقته “ثمار” (26 عاماً) وسافر أكثر من 30 مرة للرياض، غير أنه في كل مرة يتلقى الرد بأن “المعاملة تحت الإجراء”، وفي إحدى المرات أبلغوه بأن المعاملة مفقودة، وعليه تمت إعادة الإجراءات من جديد.
وأوضح أن لديه وشقيقته خمسة أشقاء آخرين (حصلوا جميعاً على الهوية الوطنية منذ 8 سنوات)، لافتاً إلى أنهم في آخر مرة راجعوا فيها الأحوال المدنية بالطائف قيل لهم إن والدتهما قد تُرَحّل بسبب عدم تصحيح وضعها.
من جهته، أقرَّ الأب “عبدالله حلبي” بإهماله وجهله بعدم حصوله على التصريح بالزواج، مبيناً أنه طرق كل الأبواب لإثبات هوية ابنيه، واستخراج إقامة نظامية لزوجته إلاّ أنه فشل، مناشداً المسؤولين بحلّ مشكلتهم.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن المعاملة في طور الاستكمال حالياً، وأن هناك إجراءات تتولى بعضها جهات أخرى، مبيناً أن استخراج البطاقة يتم بعد استكمال إجراءات تسجيل الشقيقين في السجل المدني.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج