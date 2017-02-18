أقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي بصعوبة حظوظ فريقه في المنافسة على لقب دوري جميل بعد الخسارة أمام النصر في الجولة الـ 19.
وقال جروس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن فريقه كانت تنقصه الإرادة والتجدد، لافتاً إلى أن فرصتي الشوط الأول كانتا كفيلتين بتغيير مسار المباراة.
وأضاف جروس أن فريقه سيركز على دوري أبطال آسيا من أجل تحقيق ردة فعل قوية، إلا أنه أكد تمسكه بالأمل على المنافسة بالدوري رغم صعوبة المهمة.
على الجانب الآخر أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنصر عن سعادته بالفوز، لافتاً إلى أن المباراة كانت جيدة وشهدت إثارة كبيرة.
وقال كارتيرون إنه أكد للاعبيه أن مفتاح الفوز على الأهلي الأداء المنظم بشكل جيد وقوي، مشيدا بالروح التي أدى بها اللاعبون وبالتنظيم الذي ظهروا عليه داخل الملعب.وفق “أخبار 24”.
وأَضاف “من الجيد أن يكون لديك فريق يحل المشاكل دون الحاجة لتدخل المدرب .. نحن نتكلم عن مباراة قوية .. وفريق جيد”
وتابع مدرب النصر “الاهلي كانت لديه فرص جيدة في المباراة .. لكننا استحقينا النقاط الثلاث لأننا كنا افضل”.
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