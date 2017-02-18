تمكنت فرق تابعة للقوات المسلحة وقيادة حرس الحدود، أمس الجمعة، من إحباط مخطط للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، لزراعة أكثر من 300 لغم في مجاري السيول على الشريط الحدودي بكلٍّ من عسير، ونجران، وتمكنت من قتل 45 عنصراً منهم.
وقالت مصادر عسكرية، وفقاً لصحيفة “الوطن”، إن معلومات استخباراتية مؤكدة توفرت للقوات السعودية بوجود مخطط يقوم عليه خبراء ومدربون تابعون للحرس الثوري الإيراني، لزرع الألغام في الشعاب والأودية التي تصب داخل الأراضي السعودية في مناطق ظهران الجنوب، وجازان، ونجران.
وأبانت أن فرق القناصة التابعة للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود، تمكنت من قتل أكثر من 45 عنصراً قبالة مراكز الربوعة، وعلب، والحصن، وعاكفة، قبل تمكنهم من غرس الألغام في مجاري السيول.
وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف تمكنت من تدمير أربع منصات متحركة لصواريخ الكاتيوشا، كانت تستهدف مدينة ظهران الجنوب، فيما قضت قوات المدفعية أمس على 13 من الميليشيات بمركز الربوعة، ومن بينهم قائد ميداني بارز يتبع للمخلوع علي صالح، كما دمرت 3 مستودعات للأسلحة، ومصفحتين بصعدة.
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