قال المحامي والمستشار القانوني سعود بن متعب بن قويد إن الادعاء الأمريكي طالب في مذكرة قدمها للمحكمة قبل يومين، بتثبيت حكم السجن المؤبد على المعتقل السعودي بالسجون الأمريكية خالد الدوسري.
وأضاف ابن قويد، وفقاً لـ”الرياض”، أن مذكرة الادعاء الأمريكي المذكورة لا تتجاوز 50 صفحة خالية من أي أدلة تعضد ادعاءاته السابقة، في حين أن فريق الدفاع عن الدوسري كان قد قدم مذكرة من 800 صفحة تضمنت أدلة ومستندات جديدة تثبت براءة المتهم، وتطالب بالإفراج عنه، متوقعاً صدور القرار النهائي في نهاية شهر فبراير الحالي.
يذكر أن المواطن خالد الدوسري المبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008م، اعتقل في عام 2011م بتهمة محاولة تصنيع مواد كيماوية متفجرة وأسلحة دمار شامل، ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وقُلصت التهمة أخيراً في حيازة أسلحة دمار شامل وحكم عليه بالسجن المؤبد.
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