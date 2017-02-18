اشتكت مواطنة من تراكم ديون تكاليف علاج ابنها ذي الست سنوات، حيثُ بلغت 167 ألف ريال، لافتةً إلى أنها مهددة بالطرد؛ بسبب عجزها عن دفع إيجار المنزل الذي تسكن فيه عقب تطليقها من زوجها المقيم.
وبّينت المواطنة وفقاً لـ”عاجل”، أن معاناتها اشتدت على مدار خمس سنوات منذ تطليقها من زوجها الوافد بواسطة القضاء، حيثُ اضطرت إلى العيش عند إحدى صديقاتها بعد طردها من منزل الزوجية، موضحةً أنها بحثت عن سكن آخر حتى استأجرت شقة صغيرة واشترت أثاثاً مستعملاً.
ولفتت إلى أنها لم تستطع دفع إيجار المنزل، خاصةً وأن دخلها الشهري من الضمان الاجتماعي أقل من ألف ريال، كما أن ابنها تعرض إلى مرض شديد دفعها إلى الاستدانة حتى وصلت ديونها إلى 167 ألف ريال، مناشدةً المسؤولين مساعدتها وتسديد ديونها وإنقاذها وعلاج ابنها.
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