قامت بلديه محافظه الخرج بتفيذ خطه اداره الطواري والكوارث المعتمده قبل واثناء هطول الأمطارالاسبوع الحالي والتي انهمرت بشدة وغزارة صباح يوم الخميس، والتي قدمت فيها بلدية محافظة الخرج إستعداداتها بتهيئة الأودية والعبّارات على إمتداد ٢٥ كيلو متر ، إضافة إلى أعمال الصيانة والتنظيف لفتحات تصريف مياة الأمطار والمجارير ، ومع بداية يوم الخميس إنتشر ٢٠٠ عامل إضافة إلى فنيين ومهندسين وجهاز إداري متكامل وعشرات من الآلات والمعدات من شيولات وقلابيات وبوكلينات ومضخات شفط للمياه على الأودية والطرق الرئيسية بالمحافظة طريق الملك سعود وطريق الملك عبدالله وطريق الملك فهد وطريق محمد بن عبدالعزيز وطريق خالد بن الوليد وشبكات تصريف مياه الأمطار ..
هذا وبفضل الله تعتبر جميع الطرقات الرئيسية في المحافظة سالكة ولم تتأثر الحركة المرورية فيها بكثافة الأمطاروذلك بعد اقل من٢٤ ساعه من هطولها وتواصل البلدية جهودها بتكثيف أعمالها في اعمال الصيانه لجميع الطرق والشوارع في المدينه .
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