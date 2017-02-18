قام سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بجولة تفقدية على جميع الاودية بالمحافظة ظهر اليوم الجمعة الموافق١٤٣٨/٥/٢٠هـ على الطائرة العاموية ويرافقة سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء / عايش أحمد الطلحي وسعادة مدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد / خالد السعيس ومدير إدارة الحماية الميدانية بمنطقة الرياض العقيد / منصور الهدبان ومدير الادارة العامة للسلامة أمين سر لجنة الدفاع المدني العقيد / ماجد الموزان وسعادة المقدم الطيار / سلطان القرني من قاعدة الطيران الامن بوزارة الداخلية
حيث تفقد سعادة المحافظ سير جميع الاودية بالمحافظة عقب هطول الامطار الغزيرية على المحافظة والمراكز التابعة لها يوم امس.
وفي نهاية الجولة شكر سعادة المحافظ مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء /عايش الطلحي على جهوده وحرصة على متابعة سير العمل وكما قدم شكره وتقديرة لسعادة مدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج وجميع منسوبيه من ضباط وأفراد على جهودهم في متابعة الاودية وحرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين وارشادهم .
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