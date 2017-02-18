فاز الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم على نظيره الأهلي بهدفين مقابل لا شيء مساء اليوم الجمعة في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين بجدة.
أحرز هدف النصر الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (45) لاعب الوسط يحيى الشهري، فيما فشل الأهلي في إدراك التعادل قبل نهاية هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني حدثت حالات تدخل عنيفة من لاعبي الأهلي، ما تسبب في حصول اللاعب محمد السهلاوي على ركلة جزاء، ليتقدم لها نايف هزازي معززاً فوز النصر في الدقيقة 93.
وفق “أخبار 24”.
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