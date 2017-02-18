وثّق مواطنون من خلال مقاطع فيديو غرق مقبرتي الدلم والثليماء بمحافظة الخرج في مياه الأمطار والسيول التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة مؤخراً؛ حيثُ أدت الأمطار إلى انحسار التربة، وكشفت بعض قبور الموتى.
وأظهرت المقاطع المتداولة انكشاف العديد من القبور بعد أن غطتها مياه الأمطار٬ وكذلك انعدام رؤية بعض قبور الموتى؛ بسبب زيادة منسوب المياه عليها وشدة السيول التي ضربتها، فيما ناشد مغردون الجهات المعنية سرعة التعامل مع الأمر وإنقاذ جثث الموتى قبل جرفها بالمياه.
وفق “أخبار 24”.
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