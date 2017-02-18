قررت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اليوم الجمعة تعليق جميع رحلاتها من وإلى الدمام حتى 23 من شهر فبراير الجاري، وذلك عقب حادث قطار الركاب الرابط بين الرياض والدمام.
وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” : “تعتذر الخطوط الحديدية لتعليق جميع رحلاتها من وإلى محطة الدمام حتى نهاية يوم الخميس 23 فبراير إن شاء الله، ونقدّر تفهمكم”.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية كانت قد حددت الأسباب الأولية لحادث قطار الركاب الذي وقع عند الساعة الواحدة صباح هذا اليوم، نتيجة انجراف جزءٍ من الخط الحديدي عند الكيلو (10) قرب الدمام؛ بسبب تعرُّضه لسيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي، والتي أدّت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها.وفق “أخبار 24”.
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