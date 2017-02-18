أعلنت السلطات الهندية أن جمارك مطار بومباي ألقت القبض على مواطن سعودي بتهمة تهريب ثلاث سبائك ذهبية تزن أكثر من كيلوجرامين، أثناء وصوله للمطار على متن رحلة قادمة من جدة.
وأوضحت أن وحدة الاستخبارات التابعة للجمارك اعترضت المواطن بعد وصوله، لافتة إلى أن التحقيقات معه كشفت أنه موظف في الخطوط السعودية.
وأفادت بحسب ما نقلته صحيفة “إنديا توداي”، أن عملية التهريب تمت عن طريق إخفاء السبائك في أكياس سوداء ووضعها في جيوب بنطلون “جينز” داخل حقائب المهرب، مشيرة إلى أنه اعترف أن اثنتين من السبائك تعود ملكيتهما له، والثالثة لأحد أقربائه.وفق “أخبار 24”.
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