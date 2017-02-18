أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اجتياح السيول ومياه الأمطار لمركز الدلم بمحافظة الخرج جنوب العاصمة الرياض صباح اليوم الجمعة، حيث غطّت المياه الشوارع والطرقات كافة بالمدينة.
وبدت في الفيديو المياه وهي تندفع بقوة في الشوارع الرئيسية والفرعية، ومن ضمنها شارع الجنوب بالمدينة، حيث تسببت المياه في توقف عديد من السيارات، فيما بدت شوارع المدينة خالية من السكان.
وقال عددٌ من مصوري المقاطع إن المياه وصلت لداخل المنازل والمحال التجارية، التي أغلقت أبوابها جرَّاء تدافع مياه الأمطار.
وفق “أخبار 24”.
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