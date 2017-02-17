أكد خبير استشاري أن الغضب الشديد يسبب زيادة في الهرومونات المضادة للأنسولين، ويصيب الشخص بالسكر
وقال الدكتور يوسف نصار استشاري الباطنة والغدد الصماء بجامعة الأزهر؛ إن الشخص الذي يتعرض لأزمات نفسية وحزن شديد تتغلب عليه الهرمونات المضادة للأنسولين وبالتالي يصاب بمرض السكر.
وأضاف الدكتور “نصار” في أن معدلات استمرار الإصابة بمرض السكر بعد انتهاء الشعور بالحزن مرتفعة، موضحاً أن أعراض مرض السكر كثيرة ولكنها غير صريحة، وفقاً لـ”اليوم السابع”.
وأشار إلى أن هذه الأعراض تتمثل في كثرة التبول، نشفان الريق، واضطراب الوزن، وضعف عام، ودوخة وزغللة.
وأوضح أن هناك أعراضاً للمضاعفات نتيجة (عدوى جلدية أو مهبلية لدى السيدات، أو الأسنان واللثة) ومنها الغيبوبة، جلطات القلب أو المخ، هبوط بوظائف الكلى، وعدوى بول صديدية متكررة.
وأوضح أن هذه المضاعفات تسبب الإصابة بمرض السكر، ويفضل دائماً إجراء تحليل السكر بالدم بصفة دورية لكل الناس بما يتراوح من شهر للمصابين إلى 3 أشهر للمتعافين لمنع حدوث أي إصابات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج