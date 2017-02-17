أعلن نادي الهلال عبر بيان رسمي نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال الحساب الرسمي للنادي، أن النادي على استعداد تحمل نفقة طاقم تحكيمي أجنبي ليدير مباراة القمة في دوري جميل للمحترفين من الجولة العشرون حينما يحل ضيفاً ثقيل على الاتحاد على ملعب الجوهرة بجدة.
وجاء نص البيان الذي صدر عن المركز الاعلامي بنادي الهلال :
قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد تقديم طلب رسمي الى الاتحاد السعودي لكرة القدم لإسناد لقاء فريق الهلال الاول ومضيفه الاتحاد، الى طاقم تحكيم أجنبي، في حال عدم طلب طلب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن لطاقم تحكيم أجنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأحد الخامس من شهر مارس المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية “الجوهرة بمدينة جدة، ضمن الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
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