فاز قدامى لاعبي مكة المكرمة على قدامى المنتخب السوداني 4-3، في المباراة الاستعراضية التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب نادي الوحدة في مكة المكرمة.
وأقيمت هذه المباراة تحت رعاية القنصل السوداني في جدة نورالدين عبدالوهاب، تكريما للاعبي منتخب السودان الذين حصلوا على كأس الأمم الأفريقية 1970.
وشارك في المباراة قائد فريق اتحاد جدة السابق محمد نور، إضافة إلى لاعبي الوحدة القدامى أحمد الموسى وعبدالستار الأدماوي وخالد الحازمي وحاتم خيمي وسامي شاص وعلاء الكويكبي وأحمد القرني.
سجل أهداف المباراة أحمد الموسى وعبدالستار الأدماوي وخالد الحازمي وسامي شاص، بينما سجل لقدامى لاعبي السودان محمود السادة (هدفين) وخالد المصطفى.وفق “عكاظ”.
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