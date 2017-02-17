أعاد ناشطون نشر مقطع فيديو اليوم (الجمعة) لأحد خبراء الإنقاذ يقدم فيه نصائح للحماية من الأمطار والسيول أثناء القيادة، وذلك تزامناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها بعض مناطق المملكة.
وأوضح أن انجراف المركبات في السيول والوديان أثناء هطول الأمطار بغزارة، يرجع إلى إهمال قائد المركبة الذي يظن أنه يقود دبابة أو غواصة وليس سيارة وزنها يتراوح من طن إلى طن ونصف على الأكثر.
وأضاف أن السيارة عندما تنجرف في مجرى مياه فإنها تقوم بمقاومة عشرات الأطنان من المياه من جراء اندفاعها، لافتاً إلى أن القوة التي تدفع السيارة من الأطراف تعادل من 10 إلى 15 ضعف وزن المركبة.
ونصح الخبير قائدي المركبات بان يتوخوا الحذر في مثل هذه المواقف، مشيرا إلى أن الدفاع المدني ينصح بأن أمام قائد السيارة 30 ثانية من وقت دخول المياه للمركبة حتى يخرج منها سالما، فإذا دخلت المياه السيارة قم بفتح شبابيك المركبة وأخرج الأطفال أولا ثم تابع السباحة بعيدا بكل هدوء.
وفق “أخبار 24”.
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