أوضحت الفتاة “رحيل” التي تعرضت للتعنيف من قبل والدها وعماتها في مكة المكرمة أن معاناتها بدأت قبل عشرة أعوام عندما تولى والدها المنفصل عن والدتها حضانتها وهي في السادسة من عمرها، لافتة إلى أنه سحب ملفها من المدرسة عندما وصلت للصف الثاني الثانوي ومنعها من مواصلة تعليمها.
وأضافت أن والدها وعماتها أذاقوها أنواع التعنيف الجسدي واللفظي، حتى إنها مؤخراً في إحدى المرات بعدما ضربها والدها وأهانها شكته إلى قسم الشرطة الذي أحالها للمستشفى لكتابة تقرير طبي عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها.
وأفادت “رحيل”، بحسب “المدينة”، أن الجهات المعنية أحالت قضيتها إلى لجنة إصلاح ذات البين، ثم تدخلت بعد ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحل القضية بشكل ودي داخل محيط الأسرة بعد تسجيلها مقطعاً صوتياً تشرح فيه معاناتها.
يذكر أن الفتاة كانت قد نشرت مقطعا صوتيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشتكي فيه من تعنيف والدها وعماتها لها، وحرمانهم إياها من زيارة والدتها ومن الذهاب للمدرسة، لتتفاعل وزارة العمل معها وتؤكد وصولها لها، ومتابعة الجهات المعنية لحالتها.
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