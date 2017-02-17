أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الجمعة) إنقاذ 951 شخصا وإخراج 650 مركبة وتم إيواء 119 أسرة من جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق الرياض والشرقية وعسير خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح الدفاع المدني في بيان رسمي أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت منذ يوم الأحد 15 جمادى الأولى 1438هـ وحتى صباح اليوم الجمعة (4699) بلاغاً منها (3327) في مدينة الرياض، و(960) في منطقة عسير، و(412) في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.
وأفاد أنه بلغ عدد المفقودين حالتين، إحداهما في الرياض والأخرى في عسير، فيما بلغ عدد الوفيات حالتين، في منطقة عسير وفي منطقة الرياض.
وأضاف أنه تم إنقاذ (951) شخصا، منهم (271) في الرياض و(492) في منطقة عسير و(173) في الشرقية و(15) في الباحة، مشيراً إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات، حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (650) وإخلاء وإيواء (119) أسرة وشخصا.وفق “أخبار 24”.
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