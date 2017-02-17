كشفت شركة “ألستوم الفرنسية” عن التصاميم الداخلية والخارجية لعربات قطار الرياض المكلفة بتصنيعه، حيث كُلفت الشركة بتصنيع 69 قطاراً لثلاثة خطوط من مسارات القطار الستة.
واستعرضت الشركة، في مقابلة مع قناة “العربية” من مقر مصنعها جنوب بولندا، العربات التي يجري تصنيعها، حيث يبدأ تسليمها للهيئة العليا لتطوير الرياض بعد نحو شهر ونصف، فيما يكتمل تسليم العربات في الموعد المتفق عليه ليبدأ تشغيلها بعد عامين.
وقال نائب الرئيس للأنظمة والبنية التحتية بالشركة سمير كرم إن المظهر العام للعربات رُوعي فيه أن يكون مناسباً للثقافة السعودية، فيما تضم العربة شاشة إلكترونية توضح حركة القطار واتجاهاتها، وتم تقسيمها إلى ثلاث درجات؛ قسم للدرجة الأولى، وآخر للعائلات، والقسم الثالث للأفراد.
يذكر أن ثلاث شركات عالمية تتولى تصنيع عربات قطار الرياض، وهي “ألستوم” الفرنسية، و”سيمنس” الألمانية، و”بومباردير” الكندية، حيث أُسند إلى “ألستوم” تصنع 190 قطاراً من عربتين.
وفق “أخبار 24”.
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