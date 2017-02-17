أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن الحادث الذي تعرض له قطار الركاب الرابط بين الرياض- الدمام فجر اليوم الجمعة، وقع بسبب انجراف جزء من الخط الحديدي بفعل السيول.
وقال رئيس المؤسسة المكلف الدكتور رميح الرميح إن الحادث وقع بالقرب من الدمام عند الكيلو (10)، حيث جنح القطار عن الخط، ما أدى لانفصال العربات عن بعضها، وجنوح وانقلاب بعض العربات، مبيناً أن القطار كان يقل 193 راكباً، إضافةً إلى طاقم الرحلة وعددهم ستة أشخاص.
وأضاف الرميح أنه تم إعلان حالة الطوارئ وإبلاغ الجهات المختصة وتشغيل القطار الاحتياطي، حيث تم إسعاف الركاب المصابين وعددهم 18 راكباً، ونقل جميع الركاب إلى محطة الدمام.
وأشار إلى أنه جرى إغلاق الخط المتضرر في حينه، في حين بدأت صباح اليوم عمليات إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار، تمهيداً لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط.وفق “أخبار 24”.
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