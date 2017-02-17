تساقطت الثلوج بكثافة فجر اليوم الجمعة على “حزم الجلاميد” بمنطقة الحدود الشمالية، حيث اقتربت درجات الحرارة من الصفر.
وأظهرت صور ومقاطع نشرها عددٌ من مواطني المنطقة بمواقع التواصل الاجتماعي اكتساء البراري والوديان، وساحات قرى المنطقة باللون الأبيض، الأمر الذي احتفى به الكثير، حيث بدوا مستمتعين بهذه الأجواء.
وأثرت الثلوج جزئياً على حركة السيارات العابرة للمنطقة في الاتجاه إلى عرعر، وطريف، وغيرها.
وفق “أخبار 24”.
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