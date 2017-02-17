أهدى المستشار القانوني والكاتب الرياضي محمد الدويش بشرى جديدة لأنصار نادي اتحاد جدة، بشأن نقاط الفريق الثلاث المخصومة من رصيده ببطولة دوري جميل السعودي للمحترفين، حيث أكد على وجود ثغرة إجرائية قد تُعيد النقاط لفريق اتحاد جدة، مؤكداً أن القانون يحمي النية الحسنة.
وكتب الدويش على صفحته الشخصية على تويتر “ثغرة إجرائية قد تُعيد النقاط الثلاث للاتحادية، القانون يحمي النية الحسنة”.
وكان نادي اتحاد جدة قدم التماساً للاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق المحامي الأسباني خوان كريسبو، يطلب فيه استعادة النقاط المخصومة، بسبب وجود خطأ غير مقصود، وتتوفر فيه حسن نية النادي.
وكان ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، رئيس رابطة دوري المحترفين، قد أكد في تصريح إذاعي له أن ما قدمه نادي اتحاد جدة للفيفا، التماساً، وليس طعناً ضد قرار الفيفا بخصم النقاط.وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أنه يتوقع أن يعلن الفيفا قرار النهائي في هذا الالتماس الأسبوع المقبل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج