قالت تقارير صحفية رومانية أن المدير الفني لفريق الهلال الأولمبي ، المدرب سيبريان بانيت قد رفض عرضاً مغرياً لتولي التدريب في نادي الوحدة الإماراتي على الرغم من أن العرض المالي كان أعلى مما يتقاضاه في النادي السعودي .
وبحسب ما نقلت صحيفة “gsp” فإن المدرب الذي يحقق ناحات تلو نجاحات في النادي السعودي حيث حقق لقب دوري كأس الأمير فيصل الموسم الماضي بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه الشباب إضافة لنجاحه في مهمة التدريب بصورة مؤقتة مع الفريق الأول للهلال مرتين قد رفض العرض لرغبته في استكمال نجاحاته معع الزعيم .
وقالت الصحيفة أن المدرب سبق له نهاية الموسم الماضي رفض عدد من العروض في الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية وأنه عاود من جديد رفضه لعرض الوحدة الإماراتي .
وتحدث المدرب للصحيفة عن أنه يبحث عن السعادة مع جماهير الهلال وأنه يعيش معهم في سعادة معترفاص أن الجمهور السعودي يقدّر ما يقوم به مع النادي وهذا أهم كثيراً بالنسبة له من أي عروض أخرى حتى لو كانت بمقابل أعلى .وفق “أخبار 24”.
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