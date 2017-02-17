أكد حاتم باعشن ، رئيس نادي الاتحاد ثقته في التحكيم السعودي ، رافضًا تولي طاقم أجنبي قيادة اللقاء الحاسم والمهم الذي يجمع فريقه بنظيره الهلال المقررة في الخامس من مارس المقبل (الجولة 20 من دوري جميل) على الرغم من أن إدارة الهلال قد أعلنت تكفلها بكل التكاليف.
ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي بـ47 نقطة من 19 مباراة، فيما يحتل الاتحاد المرتبة الرابعة بـ38 نقطة، من 18 مباراة، علمًا بأنه تم خصم 3 نقاط من رصيده، على خلفية عدم تسديده مستحقات متأخرة للاعب الفريق السابق الأرجنتيني مانسو.
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