توقع لاعب الوسط السابق في النصر ومدير المنتخب السعودي للصالات ابراهيم العيسى فوز الأهلي على النصر اليوم الجمعة في الجولة الـ19 من “دوري جميل”، وقال: “الأهلي مرشح للانتصار لما يملكه من جهاز إداري واع بقيادة وجدي الطويل، والخسارة من القادسية كانت درساً قاسياً لذلك سيتم التركيز بشكل أفضل من اللاعبين والجهاز الفني والإداري”.
ووصف اللقاء بالصعب: “أي فريق سيتعثر سيبتعد بشكل كبير عن المنافسة على بطولة الدوري، والمستفيد الأكبر من هذه المباراة هو الهلال كون أحد منافسيه سيتعثر بالخسارة وسيكون أكثر سعادة اذا آلت نتيجة اللقاء للتعادل وعلى الجهاز الفني في النصر التركيز على نهائي كأس ولي العهد ومسابقة كأس خادم الحرمين في حال عدم الفوز على الأهلي الذي يعتبر مكتمل الخطوط ولا يفتقد الا للمدافع معتز هوساوي، والفريق اعتبره افضل فريق منظم الموسم الحالي ولا يتأثر بغياب أي لاعب، في الجولة قبل الماضية حقق الاهلي فوزاً كبيراً على الاتحاد وهو يفتقد للمهاجم السوري عمر السومة الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء، والمدرب السويسري كريستيان غروس حافظ الفريق جيداً ولديه البدلاء المميزون، بعكس النصر”.
واستطرد قائلاً: “استغرب انخفاظ مستوى العديد من لاعبي النصر، وتذبذب المستوى للفريق، فمباراة نشاهدهم في القمة ومباراة في القاع، وفقد العديد من النقاط امام فرق متوسطة ومتذيلة للترتيب بالدوري”.وفق “الرياض”.
وأكد العيسى أن النصر يمر في فترة حاسمة في ظل جلب جهاز فني جديد، وأضاف: “اعتقد أن المدرب الفرنسي بارتيس كارتيرون ذكي ويسعى لكسب اللاعبين من خلال مشاهدة الصور بالمرح مع كل اللاعبين، ويبتغى الآن تنفيذ اللاعبين لأسلوبه على الرغم من الصعوبة كونه يحتاج لوقت،
واتمنى ان يستمتع الجمهور بمباراة تليق بسمعة الفريقين.
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