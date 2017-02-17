باشرت القوات البرية عملية مساندة فرق وآليات الدفاع المدني بالرياض لمحاصرة السيول التي داهمت مركز الدلم بمحافظة الخرج منذ فجر اليوم الجمعة.
وبدأت القوات البرية إخراج السيارات العالقة وانتشال المواطنين العالقين والمحتجزين، فيما أكدت مصادر وفقاً لـ”سبق” عدم تسجيل أي وفيات جراء سيول مركز الدلم.
وتأتي مشاركة القوات البرية لمساندة ودعم أعمال الدفاع المدني، باعتبار أن القوات المسلحة تعد عضواً في اللجنة الفورية للدفاع المدني بمحافظة الخرج.
يشار إلى أن السيول حاصرت أحياء مركز الدلم فجر اليوم، وأظهرت صور ومقاطع متداولة غمر المياه لللشوارع والطرقات فيما أغلقت الكثير من المحلات أبوابها جرَّاء الأمطار.
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