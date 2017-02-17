تستعد غرفة الرياض لحصر الوظائف الشاغرة بمختلف تخصصاتها بشركات القطاع في محافظات الرياض، وذلك بالتعاون مع إدارات الفروع الخارجية وإدارة التدريب، بهدف تحقيق سياسة التوطين في المنطقة.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”الرياض”، فإن غرفة الرياض ستعقد أيضاً لقاءات وظيفية متخصصة لتوفير أكبر عدد من الوظائف للشباب السعودي، بجانب تهيئة الشباب للعمل في القطاع الخاص وإعدادهم وتدريبهم وفق متطلبات سوق العمل، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن غرفة الرياض تمكنت من توظيف وتدريب 3800 شاب سعودي خلال التسعة أشهر الماضية، فيما عُرضت خلال العام الماضي نحو 3586 وظيفة بالقطاع الخاص عبر الغرفة، وذلك بتنظيم مقابلات لأكثر من 95 منشأة، ووظفت خلال ذلك 2502 من الشباب الباحثين عن عمل.
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