أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي أن الخدمات التي تقدمها سفارات المملكة للمواطنين بالخارج تفوق ما تقدمه سفارات الدول الأخرى.
وقال إن سفارات المملكة تقف مع المواطنين وتقدم لهم الدعم اللازم، وتساندهم في كل القضايا والمشكلات التي تواجههم، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن هذه الخدمات تدفع بعض رعايا الدول الأخرى أحياناً للجوء لسفارات المملكة طلباً للمساندة.
وانتقد السفير مواقف بعض الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي واتهامهم لسفارته برفضها معالجة أحد المواطنين كان قد أصيب بمرض في أمريكا، مفنداً الاتهامات التي وُجهت للسفارة، ومبيناً أن السفارات محكومة بأنظمة ولوائح محددة لا يمكن تجاوزها.
وأشار إلى أن السياسيين الأمريكيين يقدرون مواقف المملكة في كثير من الجوانب المشتركة، وأن المملكة قوية في داخلها وسياساتها، ومشدداً على ضرورة مواصلة العمل لتنمية العلاقات مع دول العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة.
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