قال اللواء بسام العطية إنه سيتم الإعلان عن انتهاء تنظيم “داعش” في المملكة قريباً، وهذا بمثابة وعد من الأجهزة الأمنية، وهي قادرة على تحقيق ذلك.
وأضاف أن الإطاحة بالخلايا الإرهابية العنقودية الأربع، تمت من خلال عملية نوعية ومتقدمة، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن ضرب هذه الخلايا وإسقاطها أحدث شللاً في الشرايين الرئيسية لمنظومة العمل الإرهابي في المملكة.
وأكد العطية أن خطر الخلايا الإرهابية سيظل قائماً لحين القضاء على تنظيم “داعش” بالمملكة نهائياً، مشيراً إلى أن التجنيد في “داعش” يشمل كافة شرائح المجتمع، وهذا يشير إلى أنه ليس هناك هدف معين يتم التوجه إليه.
وأبان أن الـ18 الذين تم القبض عليهم مؤخراً من بينهم التاجر، والمعلم، والموظف، والعاطل، وغير ذلك.
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