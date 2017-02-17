يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صباح غد الجمعة إلى الرياض استعدادا لمواجهة فريق الشباب السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري جميل للمحترفين، وسوف يختتم الفريق تحضيراته بتأدية تدريباته مساء يوم غد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وكان الفريق قد أدى مرانه مساء اليوم على ملعبه بالنادي وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي المهندس حاتم باعشن وركز مدرب الفريق على الجوانب الفنية من خلال المناورة الكروية التي اجرها بين اللاعبين.
من جهة ثانية، اقام مدرب الاتحاد سييرا حفل عشاء لأعضاء الفريق الكروي الأول امس الخميس.وفق “أخبار 24”.
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