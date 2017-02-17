طمأن لاعب خط وسط الهلال “سلمان الفرج” أنصار فريقه أنه باقي مع الهلال وسيجدد عقده قريبًا وكان الفرج بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة الخليج انطلق جهة الجماهير محتفلاً معهم بالهدف ومقبلًا شعار الهلال في إشارة منه أنه مستمر مع الفريق في الفترة القادمة. يذكر أن سلمان الفرج قد تلقى عروض كبيرة ومغرية جدًا من أندية محلية وخليجية لكسب خدماته ولكنه يفضل تجديد عقده مع الهلال والاستمرار معه.
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