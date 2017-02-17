تكفل متجر النادي الاهلي بتيفو مباراة النادي الاهلي امام شقيقه نادي النصر غداً الجمعة في ملعب “الجوهرة” في مدينة جدة ضمن دوري جميل للمحترفين .
و تم اختيار اهزوجة “للاهلي جينا” لتكون شعار الجماهير الاهلاوية يوم المباراة التي تحدد الشيء الكثير في منافسة الدوري .
وثمن رئيس رابطة جماهير النادي الاهلي بدر تركستاني هذه الوقفة الغير مستغربة من مالك الشركة المشغلة لمتجر النادي الاهلي الاستاذ عبدالله الصبان .
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