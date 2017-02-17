بارك نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق ، صالح النعيمة لجميع الهلاليين الفوز الساحق الذي حققه فريقه أمام الخليج برباعية نظيفة مساء الخميس ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين.
وضرب فريق الهلال ضيفه الخليج برباعية نظيفة عن طريق البرازيلي ليو بوناتيني ” هدفين ” وسلمان الفرج وكارلوس إدواردو، وعزز صدارته لترتيب دوري جميل للمحترفين برصيد 47 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي الذي سيلعب غدا بنفس الجولة ضد النصر.
قال صالح النعيمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعليقا على الفوز الهلالي العريض ضد الخليج : ” الف مبروك النقاط الثلاث زاد جمالها حضور الأمير عبدالرحمن بن مساعد رسالة شوق ومحبة وانتماء ليست غريبة على رجال الهلال فشكراً له ولكل من حضر “.وفق “النادى”.
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