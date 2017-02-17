قدم نجم نادي الهلال السابق فيصل أبوثنين تهنئته لجميع الهلاليين بعد الفوز الساحق الذي حققه الفريق أمام الخليج برباعية نظيفة مساء الخميس ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين.
وقال أبوثنين عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “الف الف مبروك فوز الزعيم الحمد لله امطار وخيرات وصدارة ونقاط ومستويات تجعل الزعيم على مقربة من البطولات.. دخول البطولة الآسيوية تحتاج تركيز”.
هذا وضرب فريق الهلال ضيفه الخليج برباعية نظيفة عن طريق البرازيلي ليو بوناتيني ” هدفين ” وسلمان الفرج وكارلوس إدواردو، وعزز صدارته لترتيب دوري جميل للمحترفين برصيد 47 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي الذي سيلعب غدا بنفس الجولة ضد النصر.وفق “النادى”.
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