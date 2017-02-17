تعتزم وزارة الإسكان طرح نحو 113 ألف منتج سكني جديد بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب يومين من إعلانها طرح 15 ألف منتج لمستفيدي الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017.
أعلن ذلك المشرف العام على برنامج الاستثمار والتطوير العقاري نايف الرشيد بوزارة الإسكان، خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية باللجنة الوطنية العقارية في المجلس بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل ومجموعة من المستثمرين في قطاع العقار والبناء أمس الخميس.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستثمار على أراضيها واستقطاب شركات التطوير العقاري والمقاولات، إذ تعتزم طرح 113 ألف منتج سكني جديد تشمل (فللا، وتاون هاوس، وشققاً سكنية).
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان والأهداف الاستراتيجية لتحفيز القطاع السكني، تشمل رفع نسبة التملك من 47 % إلى 52 %، ورفع كفاءة المطورين وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتمكين المواطن من الحصول على سكن ملائم.وفق “اخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت الأربعاء الماضي 15653 منتجاً سكنياً لمستفيدي الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017، منها 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.
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