أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية امس (الخميس) القبض على 18 شخصاً ضمن خلايا عنقودية إرهابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، في عمليات أمنية استباقية.
وأبان أن دور هذه العناصر تمثل في توفير المأوى للمطلوبين أمنياً، واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت.
وأوضح أن بعض عناصر الخلايا لديهم خبرات في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير الخلائط المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها.وفق “أخبار 24”.
وذكر أن المقبوض عليهم حتى الآن هم 18 شخصاً منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وهم:
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج